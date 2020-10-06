GOMME DELL’AUTO TAGLIATE: CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDO SCIMIA SPORGE DENUNCIA

6 Ottobre 2020 14:43

L’AQUILA – Ennesimo atto di vandalismo in centro, all’Aquila. A farne le spese, stavolta, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Leonardo Scimia che, nella notte tra sabato e domenica, andando a riprendere la sua auto, ha trovato due gomme a terra.

Da quanto appreso, pare che gli pneumatici siano stati tagliati in più parti.




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Scimia ha sporto denuncia contro ignoti.

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