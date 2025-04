GOMME DI CINQUE AUTO IN SOSTA TAGLIATE COL COLTELLO A TERAMO: DENUNCIATO UN UOMO PER DANNEGGIAMENTO

TERAMO – A Teramo i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo per porto abusivo di arma da taglio e danneggiamento di autoveicoli in sosta.

I Carabinieri erano intervenuti nei pressi della locale Stazione Ferroviaria perché erano stati segnalati degli atti vandalici all’indirizzo di alcune auto in sosta, in pratica ai mezzi erano stati tagliati i pneumatici. I Carabinieri intervenuti prontamente sul posto hanno raccolto le prime testimonianze e immediatamente si sono messi sulle tracce del presunto autore di tali gesti.

Lo stesso, un italiano non residente a Teramo, è stato rintracciato nell’immediata vicinanza dei luoghi ove erano parcheggiate le auto prese di mira in via Crispi nei pressi della stazione ferroviaria, ove si stava dirigendo per lasciare Teramo. Bloccato e sottoposto a perquisizione dai Carabinieri è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina (cm 25), inoltre aveva una vistosa ferita sulla mano e pertanto è stato condotto presso l’ospedale di Teramo per le cure.

Le indagini sono in corso anche per capire le motivazioni del gesto che ha prodotto il danneggiamento di cinque autovetture a cui sono stati tagliati i pneumatici. Dai primi accertamenti non risultano legami tra i possessori di dette auto che erano parcheggiate sulla via e il presunto autore dei fatti. I Carabinieri hanno avanzato proposta nei confronti dell’uomo per un allontanamento da Teramo atteso che in città non ha interessi né di tipo patrimoniale né di tipo affettivo.