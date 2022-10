GORIANO SICOLI: TROVATO CON 500 GRAMMI DI DROGA, ARRESTATO 51ENNE

GORIANO SICOLI – È stato trovato con circa 500 grammi di droga, tra marjuana e cocaina: i carabinieri di Goriano Sicoli (L’Aquila) hanno così arrestato un 51enne.

Ieri sera, lungo strada provinciale 9 marsicana, la pattuglia ha intimato l’alt ad un veicolo in transito. I militari hanno identificato il conducente del mezzo, noto per piccoli precedenti, procedendo all’immediata perquisizione per la ricerca di sostanze stupefacenti.

All’esito dell’ attività, sul perquisito, sono stati trovati 9.500 euro, per il cui possesso nessuna valida giustificazione è stata fornita.

L’attività di polizia giudiziaria è stata estesa anche al domicilio del perquisito, permettendo quindi di rinvenire una ulteriore somma di denaro corrispondente a poco più di 5mila euro. La continua attività di ricerca dello stupefacente all’interno dell’abitazione ha dato modo di ritrovare 450 grammi circa di marjuana, in parte già preconfezionati in singole dosi; 31 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in singole dosi da circa 1 grammo. Oltre le diverse tipologie di stupefacente sono stati rinvenuti materiali solitamente utilizzati per il confezionamento della droga destinata allo smercio.

Il materiale rinvenuto, lo stupefacente pari circa 500 grammi complessivi e il denaro contante per oltre14.600 euro sono stati sottoposti a sequestro, ritenendo sussistere, alla luce degli elementi acquisiti, l’ipotesi delittuosa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Pertanto l’uomo è arrestato e posto a disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Sulmona, il quale ha optato per gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinanzi il Giudice dello stesso Tribunale.