GORIANO VALLI, CON VENTO FORTE CROLLA PALO TELECOM: “IN UN MESE NESSUN INTERVENTO”

L’AQUILA – “Un mese fa, con il maltempo, il vento forte ha abbattuto un palo della Telecom. Nonostante i reclami e le numerose sollecitazioni di cittadini e Comune, nulla è stato fatto in queste settimane”.

A segnalare la situazione un gruppo di cittadini di Goriano Valli, frazione di Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila.

“Nelle prossime ore – sottolineano – è prevista anche una nuova ondata di maltempo con forti raffiche di vento. Non è difficile immaginare, quindi, che la situazione potrebbe degenerare ulteriormente. Possibile che non interessi a nessuno e non si intervenga?”.