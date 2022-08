GORIANO VALLI: GRANDE FESTA PER SAN CESIDIO PATRONO CON ‘NDUCCIO E SUD D’ANIMA

L’AQUILA – Grande festa in onore del santo patrono San Cesidio a Goriano Vali, frazione di Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila.

Questa sera protagonista in piazza del Monumento sarà, dalle ore 22.30 ‘Nduccio, grande cabarettista e musicista pescarese, ambasciatore dell’abruzzesità nel mondo. Salito alla ribalta nazionale affiancando Renzo Arbore, e poi in trasmissioni come Seven Show, Stand Up, Suonare Stella, Ride…Rai, Check In… Super Trambusto.

Fra le sue canzoni più famose ricordiamo: Aua Papà, Sott a la capanne, Zi Peppe, Zappa Rap, Radio Cafone, Bravi guaglioni, Mario facci campa’.

Alle ore 21.30 invece lo spettacolo “Export medley in Italy”.

Domani sabato 13 agosto sarà la volta dalle ore 16, nel Circolo asd Vallese, del torneo di carte, dei giochi popolari in piazza e del “Paese dei Balocchi”, racconti giochi e laboratori, a cura del Bosco del Fauno.

Alle ore 21.30 gran finale con i “Sud d’anima” e la loro transumanza musicale, non solo attraverso la straordinari tesori di musica popolare del mezzogiorno d’Italia, ma “in quelle culture, poste a tutte le latitudini, che hanno sembianze d’essere Sud”.

I Sud d’anima sono Giovanni Corona, basso e chitarra, Fabrizio De Melis: violino, chitarra e voce, Antonio Marinelli, fisarmonica e sax, e Armando Rotilio, percussioni e voce.

A seguire i tradizionali fuochi pirotecnici a cura di Firemotion.