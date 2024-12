GORIANO VALLI: INAUGURATA LA “BIG BENCH”, LA PANCHINA GIGANTE DI LEGNO A QUOTA 1.100 METRI

TIONE DEGLI ABRUZZI – L’inaugurazione della big bench, la panchina gigante di legno, a quota 1.100 metri, da cui si può godere del suggestivo panorama dell’altopiano del monte Sirente e del villaggio agropastorale delle Pagliare di Tione. Poi la presentazione dell’ultimo libro di Gino Bucci, in arte L’Abruzzese fuori sede, “Rime Sbauttite”, tra le note del coro degli Alpini di Castelvecchio Subequo, dopo un tour al Mudi, il Museo diffuso del Parco Sirente Velino, nelle sue 16 stazioni dedicate ciascuna ad un concetto, ad una visione del futuro o a personaggi storici che hanno determinato le sorti del territorio.

E’ stata quella di domenica una giornata intensa e partecipata a Goriano Valli, frazione di Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila.

La big bench è stata messa a dimora grazie all’iniziativa della Vallese Asd, inserendosi così nel circuito internazionale ideato dalla Fondazione Big bench community project (Bbcp), promossa dal designer americano Chris Bangle insieme alla moglie Catherine, che promuove l’installazione dell’oggetto fuori scala, circa 400 in Italia, e contestualmente contribuisce a sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui vengono posizionate. Una presenza che intende avvicinare, soprattutto i giovani, alla natura e al turismo lento e rispettoso.

Presente all’inaugurazione, insieme al presidente della Vallese Asd Massimo Pedone e tutti i volontari di Goriano, anche il sindaco di Tione degli Abruzzi Stefania Mariani, il presidente della Comunità del Parco Sirente Velino Mario Cercarelli e Fausto Di Giulio, ideatore del museo MuDi.

“La Big Bench è solo un ulteriore tassello del lavoro iniziato più di tre anni fa dalla nostra associazione a Goriano Valli” – ha detto Pedone, che guida anche la locale cooperativa di comunità Cuore delle Valli – Abbiamo contribuito in maniera sostanziale alla crescita del nostro paese in termini di socialità e miglioramento delle relazioni interpersonali. La nostra piccola comunità oggi rappresenta un esempio di unità e coesione, basi di una crescita che coinvolge l’intero territorio. Lo sviluppo delle attività sportive come tennis, padel, footbike, outdoor fornite gratuitamente per i bambini e i ragazzi del territorio sarà il nostro prossimo obiettivo”.

“E’ stato bello vedere tante persone e tutta la comunità all’inaugurazione – ha spiegato il sindaco Mariani – le big bench vantano un grande numero di estimatori e appassionati, avere questa presenza, comunque discreta e defilata, nel cuore del Parco Sirente Velino è un ulteriore passo per la promozione e attrattività turistica. Un occasione per scoprire le Pagliare di Tione, i sentieri che da lì si dipanano, e anche il nostri bellissimi borghi, Tione, Santa Maria del Ponte e Goriano Valli che passo dopo passo, anche loro, stanno vivendo un nuovo protagonismo”.

Risate, ma anche tanti spunti di profonda riflessione, con la presentazione della nuova raccolta di poesie di Gino Bucci, che vanta oltre 220mila follower sui social, “Rime Sbattutite”, edito da Ricerche & Redazioni e che promette di riscuotere lo stesso grande successo del precedente “Rime toscibili”. A moderare il giornalista Luca Tomassoni, responsabile organizzativo del museo Mudi.

“Il libro è un diario di viaggio in rime tra i paesi e le frazioni abruzzesi che sono la mia passione – ha detto Bucci – racconto i luoghi, la cultura, le piccole e grandi storie, quello che appare inutile, e che poi a rifletterci è necessario. Dei paesi abruzzesi me ne mancano cinque da visitare, ma forse non ci andrò, vorrei mantenere un po’ di mistero, poter continuare a pensare, ‘chissà cosa ci sarà’. Vorrei poi realizzare un volume dedicato a tutte le 6mila frazioni, perché amo i luoghi meno raccontati, un’ opera mastodontica, su questo non ci sono dubbi. Tra le frazioni che ho recentemente scoperto c’è proprio Goriano Valli, che ora è nel mio cuore, è la quarta volta che vengo qui, e trovo il MuDi sia un bellissimo progetto, uno dei più interessanti che ho incontrato”.

Sponsor dell’iniziativa sono state l’Impresa Edile Iarossi Enrico & C di Tione degli Abruzzi, la Vantea Smart spa di Roma, il quotidiano online Abruzzosera e la Rex Roundatables.