GORIANO VALLI: VENERDI’ AL VIA IL VILLAGGIO DI NATALE AL CIRCOLO VALLESE ASD

L’AQUILA – Verrà inaugurato alle 10 di venerdì 8 dicembre il Villaggio di Natale 2023 di Goriano Valli, in provincia dell’Aquila, presso il circolo della Vallese ASD e nel giardino antistante, con l’apertura di un Mercatino che durerà l’intera giornata e che prevederà, oltre alle classiche bancarelle, animazione per bambini, dolci di Natale, vin brulè, pesca a sorpresa, con la possibilità di poter fare anche pranzo e cena nel Villaggio.

In particolare al mattino, durante e dopo l’inaugurazione del Villaggio, saranno offerti a tutti i visitatori dolci di Natale e per terminare la mattinata si potrà pranzare con un caldo piatto di pasta all’amatriciana oppure con panini con salsiccia accompagnati da un buon bicchiere di vino Vigna di More oppure da un ottimo boccale di birra artigianale Anbra.

Nel pomeriggio saranno protagonisti i bambini perché dalle ore 16:00 ci sarà una specifica animazione con baby dance, caricature, palloncini, zucchero filato, truccacambi e poi arriverà anche Babbo Natale che porterà in regalo a tutti bambini presenti un cappello da baseball della Vallese ASD.

I grandi invece potranno riscaldarsi con del vin Brulè, vino e ricetta “Vigna di More”, da gustare con rustici, pizzette e altri prodotti tipici. Infine la sera ci si potrà fermare anche a cena con un menù fisso a 20 euro che prevede spezzatino di manzo alla birra, Gâteau di patate, Vino/Birra/Bevande e Dolcetto finale.

La Vallese Asd ricorda che, per il pranzo e la cena, è consigliata la prenotazione che potrà essere effettuata con telefono o whatsapp al nr. 349 7025756 oppure per email all’indirizzo [email protected]