GOVERNO: 9 MINISTRI DI FDI, 5 A TESTA PER LEGA E FORZA ITALIA, 5 TECNICI

ROMA – Nove ministri a Fratelli d’Italia, cinque a Forza Italia, cinque alla Lega, e altrettanti tecnici: questa la fisionomia del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni che giurerà domani al Quirinale.

La leader di FdI, oltre al sottosegretario Alfredo Mantovano, ha scelto nove ministri esponenti del suo partito: l’ex magistrato Carlo Nordio, il cofondatore di FdI Guido Crosetto, Adolfo Urso, i capigruppo di Camera e Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani (che dovranno essere sostituiti), Daniela Santanché, Raffaele Fitto, Nello Musumeci ed Eugenia Roccella.

I ministri in quota FI sono Antonio Tajani, Paolo Zangrillo, Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto ed Elisabetta Casellati.

Quelli della Lega sono il leader Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli.

I tecnici sono il prefetto Matteo Piantedosi, in quota Lega, Marina Elvira Calderone, la presidente dei consulenti del lavoro, in quota FdI come Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il credito sportivo, Orazio Schillaci, Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, e il giornalista Gennaro Sangiuliano, dal 2018 direttore del Tg2 Rai.