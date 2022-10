GOVERNO, BERLUSCONI: “GIUDIZIO SU MELONI ERA IN UN ALTRO FOGLIO ED ERA POSITIVO”

ROMA – “Il mio giudizio era su un altro foglio ed era assolutamente positivo”.

Così il senatore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ai cronisti che, fuori dal Senato, gli chiedevano un chiarimento sul foglietto di appunti attribuiti alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

E ha aggiunto: “Erano appunti che ho fatto io mentre tutti i senatori, uno dopo l’altro parlavano”.

Alla domanda se non fosse un giudizio su Meloni ha risposto: “No assolutamente”. “Non sono andato in via della Scrofa per chiedere perdono. Con la Meloni c’è un buon rapporto”, ha aggiunto ancora.