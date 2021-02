GOVERNO, NESSUN SOTTOSEGRETARIO ABRUZZESE. MARTINO (FI): “DRAGHI TROVI FORMULA O DELEGA SPECIALE”

L’AQUILA – “L’Abruzzo non è stato preso in considerazione per una rappresentanza di governo dalla ampia maggioranza nazionale. La nostra piccola regione non può essere considerata terra di nessuno alla luce dei problemi creati da ben due terremoti e dalla pandemia per i quali rischia di rimanere molto indietro. Chiediamo al premier Mario Draghi di trovare una forma, magari con una delega speciale che ci permetta di avere una interlocuzione diretta con il governo nazionale”.

Così il deputato abruzzese di FI Antonio Martino in seguito alla esclusione dell’Abruzzo dalla lista di sottosegretari e vice ministri. Il 44enne imprenditore pescarese eletto nel collegio provinciale dell’Aquila, lancia un appello ai colleghi parlamentari al fine “di sostenere, tutti insieme, l’ istanza”.

“A noi non servono auto blu, uffici o budget, ci serve solo individuare uno strumento per avere un filo diretto con il Governo – conclude il capogruppo azzurro nella commissione Finanze e Tesoro.

