GOVERNO, BIONDI: “PER LA PRIMA VOLTA DUE SOTTOSEGRETARI AQUILANI IN ESECUTIVO CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “Per la prima volta nella storia due sottosegretari aquilani faranno parte di un governo di centrodestra”.

È il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla nomina di Fausta Bergamotto a sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy e di Luigi D’Eramo, sottosegretario all’Agricoltura e Sovranità alimentare.

“Un risultato straordinario per l’intero Abruzzo e per la città dell’Aquila, che con il governo Meloni tornano al centro dell’agenda politica italiana e a contare come meritano per avere risposte in uno dei momenti più complessi della nostra epoca”.

“È un motivo di enorme orgoglio per questa terra poter essere rappresentata, con ruoli così prestigiosi, da figure tanto autorevoli e professionali, nell’ambito di due dicasteri strategici per il rilancio del Paese – ha aggiunto il sindaco Biondi – Quanto a Bergamotto, solo un’altra nostra concittadina ha raggiunto un simile, importante, traguardo: mi riferisco alla senatrice Elena Marinucci che nel corso della decima legislatura, a cavallo tra gli anni ’80 e 90, ricoprì il ruolo di sottosegretario alla Sanità”.