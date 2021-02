GOVERNO, CAOS M5S: PARTE PETIZIONE PER RIPETERE VOTO SU ROUSSEAU

ROMA – Non si placano le polemiche nel M5S per la nascita del governo Draghi, anzi.

La squadra del premier Mario Draghi e la mancata unione tra il Mise e l’Ambiente per il nuovo ministero per la Transizione ecologica voluto da Beppe Grillo hanno alimentato la rabbia. E così sulla piattaforma “Charge.org” spunta una petizione per ripetere il voto su Rousseau di giovedì scorso, petizione che in poche ore raggiunge oltre 600 adesioni.

“Gentilissimo Garante del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Piero Grillo – si legge – alla luce della compagine di Governo indicata dal Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che si è espresso pubblicamente ieri per la prima volta dopo le consultazioni, siamo a chiedere di mettere ai voti su Rousseau la scelta di dare la fiducia a questo Governo, affinché vi sia il pieno consenso o meno da parte degli iscritti. Reputiamo infatti che solo ora, messi a conoscenza di tali informazioni, sia possibile esprimere un voto pienamente consapevole”.

Ma non è l’unica grana. Il Movimento 5 Stelle in Sicilia lamenta che la Regione “è stata totalmente dimenticata” nella composizione della squadra. Quindi chiede ai parlamentari siciliani di astenersi dal votare la fiducia a Draghi. “Nel Governo Draghi Zero Sicilia”, si legge nel profilo fb del M5S locale.

