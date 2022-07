GOVERNO, CONTE: “CI ASPETTIAMO RISPOSTE ENTRO LUGLIO”

ROMA – “Ho rappresentato a Draghi in modo schietto e diretto le ragioni del disagio politico che il M5s ha accumulato per il metodo e il merito dell’operato di questo governo. Occorre ci siano risposte precise e risolutive che possano costituire valide motivazioni per convincerci a proseguire nel sostegno” al governo. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte durante un punto stampa nella sede del Movimento. A chi chiede se si sia dato una deadline per ottenere queste risposte da Palazzo Chigi, risponde: “Siccome vogliamo risposte vere e risolutive non ce le aspettiamo domani mattina. È chiaro che non stiamo rinviando a dopo estate. Si tratta di giorni, sicuramente entro luglio, poi si dovrà lavorare alle soluzioni”.