GOVERNO, CONTE: “CONSENTIRE DIALETTICA, CAMERE IN SOFFERENZA”

ROMA – “Un governo di unità nazionale deve essere un’eccezione. A mio avviso c’erano tutte le condizioni perché nascesse questo governo e per M5s è stato un passaggio non facile. Dopo un anno, la dialettica poltica deve riprendere e ogni forza politica deve contribuire a esprimere una caratterizzazione politica. Se questa dialettica non può esplicarsi, si creano delle condizioni critiche che non giovano all’azione di governo”.

Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, nel corso della presentazione del libro ‘Una nuova mappa per l’Italia’.

“Occorre un confronto fra le forze di governo, in Parlamento. Il Parlamento è stato in sofferenza, c’è stato il periodo pandemico, con una oggettiva compressione delle facoltà del Parlamento. Bisogna usare maggiore accortezza per consentire questa dialettica”.