GOVERNO: DI BATTISTA, “DA OGGI NON PARLERO’ PIU’ A NOME DEL M5S”

ROMA – “Zero polemiche, le decisioni si devono rispettare ma si possono anche accettare. Però la mia coscienza politica non ce la fa a digerirle. Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle, perché in questo momento il M5s non parla a nome mio. E dunque non posso fare altro che farmi da parte”. Lo dice Alessandro Di Battista in una diretta Facebook.

La dichiarazione arriva al termine della votazione su Rousseau che si è conclusa con la decisione degli iscritti ad appoggiare il governo di Mario Draghi: a votare a favore sono stati 44.167, con una percentuale del 59,3 per cento. I voti contrari sono stati 30.360 contrari 40,7 per cento. Di Battista nel video su Fb saluta e ringrazia i suoi ex colleghi e Beppe Grillo:“Ringrazio Beppe Grillo, è lui che mi ha insegnato anche a prendere scelte controcorrente e oggi non posso far altro. Non ce la faccio ad accettare un M5S che governa con questi partiti”.

