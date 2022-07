GOVERNO, DI MAIO: “L’ITALIA HA ANCORA BISOGNO DI DRAGHI”

ROMA – “Credo che l’Italia abbia ancora bisogno di Draghi. L’ho visto negoziare ai tavoli internazionali, l’Italia aveva – e ha, per gli affari correnti – un Presidente del Consiglio autorevole che era in grado, nel pieno del suo mandato, di ottenere per esempio il risultato sul tetto massimo del prezzo del gas”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, a “Controcorrente” su Rete4.

“Adesso è chiaro che avremo più difficoltà, ma è chiaro che ci ritroviamo in una guerra, uscendo da una pandemia e con una crisi energetica, alimentare e anche umanitaria. Abbiamo bisogno di personalità apprezzate nel mondo che siano in grado di gestire la politica estera per il bene delle famiglie e delle imprese italiane. Mai come in questo momento la politica estera è fondamentale”, ha aggiunto.