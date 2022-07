GOVERNO, DI MAIO: “NON E’ IL MOMENTO DI SEGUIRE SONDAGGI E CALO CONSENSI”

ROMA – “Io credo che questo sia un momento storico importante”: non è il momento di “seguire sondaggi o il calo dei consensi”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio lanciando un “appello” alle forze politiche: “Ci sono problemi complessi che richiedono soluzioni complesse e il massimo delle energie di tutti” e non si deve “stare dietro alle scorribande politiche ogni giorno”. È necessario “andare avanti e occuparci dei problemi seri”, ha aggiunto ricordando, tra l’altro, il tema dell’energia. “Credo che non si possa in un momento così difficile per l’Italia continuare a picconare il governo. Minacciare crisi a giorni alterni non fa che creare problemi al Paese”.