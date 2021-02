GOVERNO DRAGHI, DI BATTISTA: “VOTERO’ NO”

ROMA – “Non ho mai detto ‘votate in un determinato modo’. Posso dire come voterò io: io domani voterò no. Non posso accettare un assembramento parlamentare così pericoloso. Voterò no, pur rispettando una persona preparata come Mario Draghi, a cui mi oppongo in virtù di scelte fatte in passato”.

Lo ha detto l’esponente di M5s, Alessandro Di Battista, intervistato da Andrea Scanzi su Fb, rispondendo a una domanda sul voto online degli iscritti M5s sulla partecipazione del movimento al governo Draghi.

