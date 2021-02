GOVERNO DRAGHI, INFETTIVOLOGO BASSETTI MINISTRO? “NON DIREI DI NO PER SERVIRE IL PAESE”

ROMA – Se dovesse arrivare una telefonata da Mario Draghi “non direi di no per servire il Paese. Mi lusinga aver letto il mio nome tra quelli chiamati al ministro della Salute”.

Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. “Il professor Draghi è una persona di valore eccezionale – aggiunge Bassetti – Penso che farà molto bene per l’Italia. Io amo questo Paese e l’ho servito lavorando per il Ssn, sarebbe un grande orgoglio servirlo in un ruolo diverso. Non potrei dire di no ad una chiamata di questo tipo”.

