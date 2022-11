GOVERNO, GALANTE (LEGA): “D’ERAMO SOTTOSEGRETARIO PORTERA’ BENEFICI ALL’INTERO ABRUZZO”

PESCARA – “A nome della segreteria della Lega provinciale di Pescara esprimo innanzitutto le nostre felicitazioni all’amico e al segretario regionale del partito, Luigi D’Eramo, da oggi sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare”.

Così, in una nota, il coordinatore provinciale pescarese della Lega, Lino Galante.

“Il prestigioso incarico assunto, strategico per l’Italia e in particolare per l’Abruzzo, rafforzerà il ruolo della nostra regione nelle politiche nazionali ed al contempo rappresenta il riconoscimento per le capacità politiche ed il lavoro che Luigi D’Eramo ha svolto e continuerà a svolgere nella costruzione di una squadra e di una classe dirigente della Lega in Abruzzo che costantemente ed in ogni situazione opera al servizio esclusivo dell’interesse dei cittadini”, conclude Galante.