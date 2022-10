GOVERNO, LA RUSSA: “BERLUSCONI DICA CHE FOGLIO CON APPUNTI SU MELONI E’ FAKE”

ROMA “Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che è una Fake. Però deve dichiararlo lui, non posso dirlo io”.

Lo sottolinea il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito della foto pubblicata su alcuni media degli appunti di Silvio Berlusconi con critiche a Giorgia Meloni.

“Sono andato a rendere omaggio a Fontana. Non ho sentito le sue parole, perché ero impegnato in una riunione ma saranno state di saggezza. Con Berlusconi non ci siamo sentiti. Colgo l’occasione per assicurare che non mi ha rivolto nessuna parola ingiuriosa nei miei confronti, almeno quando ero presente. Non so quando me ne sono andato”, aggiunge.