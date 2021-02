GOVERNO: L’ABRUZZESE COLLETTI E ALTRI DEPUTATI M5S: “VOTEREMO NO, SOLIDARIETA’ AGLI ESPULSI”

ROMA – “Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai senatori M5S espulsi da Vito Crimi per aver votato contro la fiducia a questo Governo della grande ammucchiata, per essersi astenuti o per non essere stati presenti. La loro espulsione suona anche come un avvertimento nei confronti di noi deputati”.

Lo affermano il deputato abruzzese Andrea Colletti e Pino Cabras, Jessica Costanzo, Paolo Giuliodori, Alvise Maniero e Andrea Vallascas (M5S) i quali annunciano: “Anche noi voteremo convintamente ‘no'”.

“Il nostro impegno, nel solco del programma elettorale – aggiungono i sei parlamentari in una nota congiunta – non verrà certo meno, nonostante le minacce e i tentativi di condizionare il nostro voto. Lavoreremo insieme – concludono – per costruire un’alternativa a un Governo del ‘tutti dentro’ e dell’austerità. L’alternativa c’è!”.

Download in PDF©