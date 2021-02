GOVERNO: M5S, SU ROUSSEAU IL 59.3 PER CENTO ISCRITTI DICE SI’ A DRAGHI

ROMA – I sì per l’appoggio al governo di Mario Draghi sulla piattaforma Rousseau sono stati 44.167, con una percentuale del 59,3 per cento. I voti contrari sono stati 30.360 contrari 40,7 per cento.

È stato il notaio Valerio Tacchini a fornire l’esito del voto online degli iscritti del Movimento cinque stelle alla piattaforma Rousseau che oggi, dalle 10 alle 19 si sono espressi sul via libera al nuovo esecutivo guidato da Draghi. Gli aventi diritto al voto erano 119.570, e i voti espressi sono stati 74.537. Le preferenze espresse all’ora sono state 9.317. Il notaio ha fornito un raffronto con le due votazioni precedenti, per il Conte 1 e il Conte 2, quando si registrò un numero inferiore di votanti allora: “su dieci ore di votazione nel 2018 l’affluenza fu di 4480 votanti all’ora. Per il Conte 2 fu di 8.848 in 9 ore”.

“Sono molto contento che anche questa volta siamo riusciti a fare sintesi della volontà del M5s con la piattaforma Rousseau, a fare esprimere migliaia di persone sulla volontà di far partire questo governo”, commenta Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau.

“È qualcosa che succede solo con il M5s in Italia – ha aggiunto – In altri partiti lo decidono 4 o 5 persone. Quindi sicuramente è qualcosa di molto rappresentativo e molto collegiale. Succede anche in altri paesi, come in Germania. Ma al posto della lettera inviata sul cartaceo all’estero noi lo facciamo in digitale. È un unicum mondiale che siamo riusciti a sperimentare, è un esempio di cittadinanza digitale. Qui oggi – conclude Casaleggio – abbiamo fatto un esercizio di democrazia”.

Soddisfatto il capo politico del Movimento Vito Crimi: “Ringrazio tutti gli oltre 60mila votanti: questa la democrazia. C’è un momento in cui si decide e si va avanti sulla strada che si è deciso come abbiamo fatto in passato col Conte I e col Conte II”.

