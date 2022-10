GOVERNO, MARSILIO: “DA MELONI MI ASPETTO GRANDI COSE, PER L’ABRUZZO OPPORTUNITA’ ECCEZIONALE”

L’AQUILA – “Dal governo Meloni mi aspetto grandi cose, per l’Abruzzo è un’opportunità eccezionale. Il presidente del Consiglio è stato eletto nel collegio L’Aquila-Teramo, un legame con il nostro territorio molto profondo e sono sicuro che porterà grandi risultati per la nostra terra”.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, prova a disegnare il futuro della Regione alla luce del passaggio di consegne a Palazzo Chigi e lo fa con un’intervista alla Tgr Abruzzo.

A Marsilio è stato chiesto quale sia la priorità per l’Abruzzo: “Deve completare il processo di ricostruzione, deve uscire dalla marginalità – continua – Quindi infrastrutture, ricostruzione post-sisma, strade, ferrovie, porti, aeroporto. Sono i dossier che abbiamo aperto con i governi precedenti e che andremo a chiudere, a implementare, con il nuovo esecutivo”.

Il governatore ha proposto una nuova legge elettorale per la Regione, perché? “Ho cercato di proporre a tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, un momento di riflessione. Ogni legge è perfettibile, quindi merita un tagliando – spiega – Qualche difetto è stato mostrato nel corso del tempo dalla legge attuale e soprattutto vorrei che si passasse al collegio unico regionale”.

“Superare i campanilismi, fare in modo che chi va in Consiglio regionale rappresenti tutto l’Abruzzo, non soltanto la sua città o la sua vallata, magari contro le altre città e le altre vallate, ma faccia squadra, abbia la capacità di governare, di pensare, anche dall’opposizione non solo governando, all’intera regione Abruzzo a tutti i suoi cittadini”, conclude Marsilio.