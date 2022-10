GOVERNO, MARSILIO: “PIU’ FORZA ALL’ABRUZZO, DUE SOTTOSEGRETARI IN MINISTERI IMPORTANTI”

L’AQUILA – “Buon lavoro alla squadra di viceministri e sottosegretari nominati dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni“.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “L’Abruzzo ne esce rafforzato con 2 sottosegretari in ministeri importanti come il Ministero delle Imprese (ex Mise) e il Ministero dell’Agricoltura, deleghe che hanno forte incidenza nella vita economica e sociale del territorio. Con il presidente del consiglio eletto in Abruzzo erano decenni che la nostra regione non aveva una forza tale in un governo della Repubblica. Basti ricordare che negli ultimi tre governi vi sono stati solo due sottosegretari e nessuno nel governo uscente. Buon lavoro quindi a tutti e in particolare a Fausta Bergamotto e a Luigi D’Eramo che sapranno rappresentare come si deve la nostra Regione”.