GOVERNO, MORGANTE (LEGA): “GRANDE SODDISFAZIONE NOMINA D’ERAMO SOTTOSEGRETARIO”

L’AQUILA – “Voglio esprimere grande soddisfazione per la nomina, nel prestigioso ruolo di sottosegretario di Stato all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, del nostro coordinatore regionale, onorevole Luigi D’Eramo, che solo per la follia della legge elettorale non è stato confermato in Parlamento il 25 settembre scorso”.

Così, in una nota, il coordinatore provinciale dell’Aquila della Lega, Eliana Morgante, commentando la nomina a sottosegretario all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare dell’onorevole Luigi D’Eramo, coordinatore regionale abruzzese del Carroccio.

“E sono ancora più soddisfatta della tematica di cui si occuperà il nostro coordinatore perché coinvolge un comparto che in Abruzzo, in particolare nella Marsica con la piana del Fucino, ha una lunga tradizione producendo Pil e occupazione. In questo senso, la scelta del leader nazionale della Lega e vice premier, Matteo Salvini, è stata lungimirante visto il grande lavoro portato avanti dal noostro Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione con delega proprio all’Agricoltura”.

“In sostanza, l’Abruzzo e la provincia dell’Aquila si rafforzano notevolmente sia politicamente sia su un settore strategico e prezioso, anche alla luce del momento molto difficile per il caro prezzi e il caro bollette”, conclude Morgante.