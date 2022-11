L’AQUILA – È il giorno del giuramento dei sottosegretari e dei viceministri del governo di Giorgia Meloni, che si terrà alle 11 a Palazzo Chigi.

Tra loro anche i due abruzzesi Fausta Bergamotto, sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, ex Mise, aquilana, 54 anni, funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ex assessore al comune dell’Aquila nella precedente Giunta Biondi, nonché sorella dell’ex consigliere regionale di Forza Italia, Luca, direttore di LaQtv.

E Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, sottosegretario all’Agricoltura e Sovranità alimentare. 46 anni, deputato non rieletto alle elezioni del 25 settembre, nei giorni della formazione del Governo avrebbe ricevuto rassicurazioni dallo stesso ministro Matteo Salvini che, tra le altre cose, avrebbe riconosciuto il merito di aver portato il partito oltre l’8% a livello regionale arrivando ad ottenere il sesto miglior risultato d’Italia nonostante il crollo dei consensi del carroccio. E infatti quello di D’Eramo è stato preferito anche a nomi di un certo peso a livello nazionale.

Nel frattempo la presidente del Consiglio riflette sulla questione energia, bollette e Pnrr, preparandosi al suo primo vertice europeo. In Italia è scontro aperto con le opposizioni sul decreto anti-rave – giudicato troppo ampio nella fattispecie di reato e da “Stato di polizia” – ma anche sulla “liberalizzazione”, per usare una parola cara al ministro della Salute, del Covid.

Il Governo Meloni avrà 8 viceministri e 31 sottosegretari. Le donne sono 13 su 39. Fdi ha 18 uomini di sottogoverno, la Lega 11, FI 8, Noi moderati 1 e poi c’è Vittorio Sgarbi (candidato unitario del centrodestra a Bologna).

Il Governo Draghi aveva 6 viceministri e 35 sottosegretari, tra cui 20 donne.

I SOTTOSEGRETARI DEL GOVERNO MELONI

Esteri Giorgio Silli Maria Tripodi;

Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni;

Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari.

Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego;

Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino;

Mise: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci.

Mite: Claudio Barbaro.

Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo;

Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante.

Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon;

Istruzione: Paola Frassinetti.

Università e ricerca: Augusta Montaruli.

Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi.

Salute: Marcello Gemmato.

Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma), Alberto Barachini (Editoria), Alessandro Morelli (Cipe).

FdI ha 4 viceministri e 14 sottosegretari: Cirielli, Leo, Bignami e Bellucci (viceministri); Ferro, Prisco, Delmastro, Rauti, Albano, Bergamotto, Barbaro, La Pietra, Frassinetti, Montaruli, Mazzi, Gemmato, Butti, Fazzolari (sottosegretari).

La Lega ha 2 viceministri e 9 sottosegretari: Rixi e Gava (viceministri); Molteni, Borgonzoni, Ostellari, D’Eramo, Castiello, Bitonci, Morelli, Durigon, Freni (sottosegretari).

Forza Italia ha 2 viceministri e 6 sottosegretari: Sisto e Valentini (viceministri); Tripodi, Perego, Savino, Ferrante, Siracusano, Barachini (sottosegretari). Noi moderati ha un sottosegretario: Silli.