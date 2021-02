L’AQUILA – Fatta la squadra dei ministri, l’attenzione si sposta sui sottosegretari del nuovo governo di Mario Draghi, che oggi otterrà la fiducia anche alla Camera, con circa 40 deleghe da assegnare, con ogni probabilità entro sabato.

E nel borsino dei papabili abruzzesi salgono a sorpresa le quote del senatore di Forza Italia, il pescarese Nazario Pagano, in base ad uno schema che prevede il cambio della guardia nella postazione di coordinatore regionale, lasciata al deputato e imprenditore Antonio Martino, pescarese eletto nel collegio aquilano, anche lui in corsa per un posto da sottosegretario.

A giocare invece a favore di una “promozione” in casa Partito democratico la deputata aquilana Stefania Pezzopane, che oltre alla sua esperienza in parlamento, essendo al suo secondo mandato e responsabile Dipartimento terremoti e ricostruzione, può essere favorita dalla necessità, per il segretario Nicola Zingaretti di riequilibrare la rappresentanza di genere, assegnando tutti (o quasi) le poltrone da sottosegretario alle donne, dopo che queste ultime hanno ottenuto solo 8 ministeri su 23.

Tutti gli altri papabili abruzzesi, da quanto assicurano le fonti interne ai partiti, hanno invece poche chance.

Certo è che il senatore del Partito democratico, Luciano d’Alfonso, ex sindaco di Pescara, ex presidente della Regione Abruzzo, resterà a fare il presidente della commissione Tesoro e Finanze, sia perché occorre dare continuità ad un organismo di importanza capitale nelle procelle dell’emergenza coronavirus, e poi perché a ben vedere si tratta di una commissione che vale più di un sottosegretariato, e da dove passeranno gli oltre 200 miliardi del Recovery plan.

Nelle intenzioni di Draghi, la divisione dei posti dovrà essere certosina: 12-13 sottosegretari al M5s, forza parlamentare numericamente più rilevante, 7 ciascuno a Pd, Lega e Forza Italia, un paio a Italia viva, 3 o 4 fra Centro democratico, +Europa, Azione, Udc, Maie e Autonomie.

La vera novità dei possibili sottosegretari abruzzesi è dunque rappresentata dal 63enne avvocato Pagano, già presidente del consiglio regionale.

A giocare a suo favore l’appoggio della potentissima vice capogruppo del Senato Licia Ronzulli, appena nominata responsabile nazionale dei rapporti con gli alleati, fedelissima e assistente personale del leader maximo, l’over-ottantenne Silvio Berlusconi e che ha fatto parte della delegazione di Fi nella consultazione del 9 febbraio con Draghi.

A giocare a favore di Pagano però è anche l’accordo che prende corpo con un altro aspirante sottosegretario in casa della Forza Italia abruzzese, il 43enne Martino, che in questi giorni ha tessuto le sue trame, potendo contare anche, secondo fonti romane, su entrature al Quirinale.

Martino, che ha incontrato nelle ultime ore il neo coordinatore nazionale Antonio Tajani, è disposto a deporre le armi e fare un passo indietro, in cambio della nomina a coordinatore regionale.

In questo modo l’Abruzzo avrebbe un sottosegretario di esperienza, Pagano, e otterrebbe un cambio generazionale a livello di governance locale, e a questo proposito non va dimenticato che più volte Martino si è scontrato con Pagano, arrivando a dimettersi nel settembre 2019 da segretario organizzativo in Abruzzo, “in dissenso con i principi personalistici di gestione politica ed organizzativa del partito”, a seguito delle nomine decise da Pagano, dei nuovi commissari provinciali. L’accordo garantirebbe dunque una definitiva pacificazione anche a livello regionale.

Per gli altri aspiranti sottosegretari abruzzesi, le possibilità sono invece ridotte al lumicino.

L’intenzione del Movimento 5 stelle è riconfermare buona parte del team che ha lavorato nel Conte II, con innesti di figure femminili. Spazio dunque in primis agli ex ministri, e questo riduce di molto le chance del deputato Gianluca Vacca, che nel primo governo Conte è stato sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché del deputato Gianluca Castaldi, sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento uscente, postazione che fa gola a molti altri pretendenti.

Discorso simile nella Lega per il coordinatore regionale abruzzese del partito, il deputato Luigi D’Eramo, nel cui partito già scalpitano per i pochi posti a disposizione i big ed ex ministri del primo governo Conte.

