GOVERNO, PEZZOPANE: “DA CONTE LEZIONE DI SERIETA’, CHAPEAU PRESIDENTE”

ROMA – “Da Giuseppe Conte una splendida lezione di stile e di serietà. Spazio alla politica, no ai risentimenti. Nella sua dichiarazione poche parole ma molto chiare. In queste settimane difficili non ha mai perso l’equilibrio, sempre attentissimo al compito che stava assolvendo. Quando si era presentò alla Camera per chiedere la fiducia al primo governo Conte, non mi fece una buona impressione, schiacciato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Finché il 20 agosto del 2019, in Senato, umiliò Salvini reduce dal Papeete, aprendo così la strada a un nuovo governo”.

Lo dichiara in una nota la deputata dem Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera: “Subito dopo – prosegue la deputata dem – si è ritrovato a dover gestire la pandemia, portando a casa vittorie storiche come i 209 miliardi del Recovery Fund e naturalmente anche insuccessi. Pur nella estrema difficoltà ha costruito un rapporto con gli italiani che ha resistito nonostante i ritardi, gli errori e le sottovalutazioni. Nella giornata di martedì si è consumato l’atto finale di un accoltellamento, un tradimento preparato ad arte”.

“Ma io non dimentico due cose: 1) paradossalmente proprio con Conte le forze democratiche progressiste e di sinistra sono tornate a lavorare insieme dopo le rotture e le scissioni del passato ed è iniziata una collaborazione con un partito-movimento con cui sembrava impossibile dialogare, ed invece è stato possibile farlo e fare cose utili; 2) la sua assoluta normalità, la sensazione che dava di essere fuori dalle trame di palazzo, talmente fuori da venirne espulso. Ora le sue parole e il suo atteggiamento verso il presidente incaricato Mario Draghi, aiutano a riaprire una prospettiva politica. Chapeau Presidente! E grazie per il lavoro fatto”, conclude Pezzopane.

