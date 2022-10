L’AQUILA – Due sottosegretari aquilani nell’esecutivo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio, eletta in Abruzzo: “erano decenni che la nostra regione non aveva una forza tale in un governo della Repubblica”, ha sottolineato il presidente della Regione, Marco Marsilio, di FdI.

E proprio da Fratelli d’Italia la “spinta” decisiva per la nomina a sorpresa di Fausta Bergamotto come sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, ex Mise; mentre il nome di Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, che sarà sottosegretario all’Agricoltura e Sovranità alimentare, era da tempo sul tavolo e in tal senso, in quanto fedelissimo del ministro Matteo Salvini, aveva già ricevuto rassicurazioni dal leader del carroccio.

Quello di Bergamotto – aquilana, 54 anni, funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ex assessore al comune dell’Aquila nella precedente Giunta Biondi, nonché sorella dell’ex consigliere regionale di Forza Italia, Luca, direttore di LaQtv – non era tra i nomi più quotati nell’attesa lista dei sottosegretari.

Alla regia dell’operazione il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, uomo forte di Fratelli d’Italia in Abruzzo e in Italia che, come riferito ai suoi, dopo un colloquio con il premier Meloni e il presidente Marsilio, avrebbe premuto per una rappresentante aquilana del Governo, anche nella prospettiva di perdere un assessore regionale, l’aquilano Guido Liris, eletto senatore alle politiche del 25 settembre scorso. A prendere il suo posto in Giunta, un marsicano, il presidente della quinta commissione Sanità, Mario Quaglieri, ex sindaco di Trasacco. E in Consiglio regionale come “surrogato” di Quaglieri, come primo dei non eletti, entrerebbe un altro marsicano, Massimo Verrecchia, dirigente regionale tra i più stretti collaboratori del presidente Marsilio.

In una nota, Biondi ha parlato di “un risultato straordinario per l’intero Abruzzo e per la città dell’Aquila, che con il governo Meloni tornano al centro dell’agenda politica italiana e a contare come meritano per avere risposte in uno dei momenti più complessi della nostra epoca. È un motivo di enorme orgoglio per questa terra poter essere rappresentata, con ruoli così prestigiosi, da figure tanto autorevoli e professionali, nell’ambito di due dicasteri strategici per il rilancio del Paese. Quanto alla Bergamotto, solo un’altra nostra concittadina ha raggiunto un simile, importante, traguardo: mi riferisco alla senatrice Elena Marinucci che nel corso della decima legislatura, a cavallo tra gli anni ’80 e 90, ricoprì il ruolo di sottosegretario alla Sanità”, ha sottolineato.

Il segretario della Lega in Abruzzo Luigi D’Eramo, 46 anni, deputato non rieletto alle elezioni del 25 settembre, nei giorni della formazione del Governo avrebbe ricevuto rassicurazioni dallo stesso ministro Salvini che, tra le altre cose, avrebbe riconosciuto il merito di aver portato il partito oltre l’8% a livello regionale arrivando ad ottenere il sesto miglior risultato d’Italia nonostante il crollo dei consensi del carroccio. E infatti quello di D’Eramo è stato preferito anche a nomi di un certo peso a livello nazionale.

Per D’Eramo, inoltre, la nomina all’Agricoltura e Sovranità alimentare è un tassello doppiamente importante a sostegno del lavoro dell’assessore regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, anche lui della Lega.

A tal proposito, Imprudente ha dichiarato: “Come assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo, esprimo grande soddisfazione per la nomina a sottosegretario di Stato del mio stesso comparto del nostro coordinatore regionale della Lega e mio amico Luigi D’Eramo. Il suo prestigioso incarico rafforza l’azione della Regione in questo settore strategico per la nostra economia in un momento complicato per il caro energia, per l’aumento del costo dei materiali, per la difficoltà a reperire anche prodotti base per le nostre coltivazioni e per il Made in Italy sotto attacco anche per scelte sbagliate e scellerate in Europa come il Nutriscore. Al sottosegretario D’Eramo i migliori auguri di buon lavoro”.