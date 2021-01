GOVERNO, RENZI ANNUNCIA DIMISSIONI BELLANOVA, BONETTI E SCALFAROTTO

ROMA – “Le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto si dimettono dal governo”.

Lo ha annunciato Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in conferenza stampa alla Camera: “Noi non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show dove si fanno le veline. Nell’affermare la fiducia incrollabile nel Presidente della Repubblica, noi pensiamo che si debba affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al presidente del Consiglio”, ha aggiunto Renzi.

“È molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi politica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello di risolvere i problemi, non nasconderli. La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi”, ha continuato.

“Il re è nudo. Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, post o su instagram è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie della democrazia. Poiché c’è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche. Questo prevede la nostra costituzione che non è una storia su instagram. Abbiamo chiesto tre questioni al premier. Il primo è di metodo: non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, abbiamo fatto un governo per non darli a Salvini l’utilizzo in modo ridondante delle dirette tv, quello discutibile della delega ai servizi”.

“Rispondere alla pandemia significa sbloccare davvero i cantieri, avere una strategia unitaria sulle politiche industriali, dall’acciaio ai trasporti. Noi abbiamo bisogno di crescere”.

