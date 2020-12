GOVERNO, RENZI: “CONTE COME SALVINI MA SENZA MOJITO E COSTUME, CHIEDA SCUSA”

ROMA – Per evitare che Italia viva tolga l’appoggio al governo, Giuseppe Conte deve “chiedere scusa” e ritirare la proposta di una cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Lo ha dichiarato in un’intervista a El Pais il leader di Italia viva, Matteo Renzi, avvertendo che, in caso contrario, i numeri per una nuova maggioranza potrebbero esserci. A una domanda su un eventuale data limite per risolvere la crisi, Renzi ha affermato che “dipende da Conte, deve trattenersi, chiedere scusa e ricominciare”.

L’ex premier ha risposto “credo di sì” all’intervistatore che gli chiedeva se ci fossero i numeri per eleggere un nuovo esecutivo ma, ha aggiunto, “prima di arrivare a questo, mi piacerebbe che il presidente del Consiglio recuperi la tranquillità e venga in Parlamento per cambiare tutto”. Paragonando l’atteggiamento di Conte alla richiesta di “pieni poteri” avanzata a suo tempo da Matteo Salvini, Renzi ha affermato che la differenza tra i due è che il leader leghista li aveva domandati “in costume da bagno e con un mojito in mano”, mentre il premier lo fa “in giacca e cravatta dentro un ufficio”.

