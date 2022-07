GOVERNO, RENZI: “OTTIMISTA SU SOLUZIONE CRISI”

ROMA – “Una crisi come questa non ce l’aspettavamo, i bookmakers non si aspettavano una crisi a luglio. Sono speranzoso e anche ragionevolmente ottimista sul fatto che la crisi possa rientrare, perché penso che nessuno, né a Roma né a Bruxelles, abbia bisogno di un’Italia debole. Sono molto ottimista, anche se oggi non ci siamo sentiti”.

Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervistato nella sede della Stampa estera: “La colpa della crisi è dei 5 stelle ma io ho fatto un appello alla responsabilità a Draghi”.

“Il mio suggerimento al premier è stato ‘vai in aula, dì le cose che vuoi fare e non fare trattative con i partiti: prendere o lasciare’. Secondo me questo è lo stile che Draghi dovrebbe avere”.