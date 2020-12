GOVERNO, RENZI: “SE CONTE VUOLE PIENI POTERI RITIRO SOSTEGNO”

ROMA – “Se il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non coinvolgerà il Parlamento nella discussione sull’utilizzo dei fondi europei per l’emergenza Covid, Italia Viva ritirerà l’appoggio al governo”. Lo ha dichiarato il leader di Iv, Matteo Renzi, in un’intervista a El Pais. “Se Conte vuole pieni poteri come li chiese Salvini, io dico di no – ha detto Renzi – è una questione di rispetto delle regole. In quel caso, ritireremo l’appoggio al governo”.

