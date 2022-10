GOVERNO, RONZULLI: “DA FORZA ITALIA E CENTRODESTRA SOSTEGNO LEALE”

ROMA – “Con questo governo politico, che è chiara espressione della volontà degli italiani, il popolo torna ad essere sovrano. Nasce un governo di centrodestra, un governo che è doveroso segnalare è sorto in tempi record”.

Lo ha detto Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia in Senato, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia, annunciando il “leale” sostegno Azzurro e del Centrodestra all’esecutivo di Giorgia Meloni.

“Questo è il primo impegno che il centrodestra ha mantenuto: avevamo promesso agli italiani un governo nel pieno delle sue funzioni e pronto a lavorare in tempi rapidi e così è stato. È nato un governo guidato dal primo premier donna della storia repubblicana, motivo di orgoglio per tutti noi, per il Paese, convinti che saprà interpretare questo gravoso e altissimo incarico con la determinazione e la forza che la contraddistinguono. È motivo di orgoglio perché comprendo il difficile percorso ad ostacoli che l’ha portata a guidare il Paese”, ha aggiunto.

“Presidente Meloni, lei ha chiesto il nostro sostegno, e non sarà sola nel cammino che verrà intrapreso da questo esecutivo e da questa maggioranza verso la rinascita e la ripartenza del Paese: Forza Italia e il centrodestra la sosterranno lealmente in questo compito arduo e nobile senza risparmiare alcuno sforzo, certi di trovare la stessa lealtà in lei e nel governo che presiede”, ha proseguito Ronzulli.

“Lo impongono i tempi, lo impone la crisi economica, sociale e internazionale che l’Italia e l’Europa stanno attraversando e che richiede pragmatismo, concretezza, immediatezza nelle azioni. È l’urgenza dell’oggi che non ci consente come Parlamento di guardare al domani senza speranza, senza caricare sulle nostre spalle il peso di un presente da affrontare con alto senso di responsabilità, attraverso un lavoro tenace, generoso e rigoroso”, ha osservato.