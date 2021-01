GOVERNO, SALVINI: “CONTE IN AULA A DIRE SE HA TROVATO QUALCHE SENATORE”

ROMA – “Se Conte non ha più i numeri, si faccia da parte. Il centrodestra ha idee, progetti e uomini per rilanciare il Paese. L’Italia non può permettersi un governo fantasma”. Così il leader della Lega Matteo Salvini. “Il presidente Conte o va a dimettersi da Mattarella, o viene in Parlamento e ci racconta se ha trovato qualche senatore che gli ha dato la fiducia”, ha continuato. “C’è un piano vaccinale che rischia di essere in ritardo, c’è la scuola e il lavoro che soffrono: chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare cosa sta succedendo”.

Download in PDF©