GOVERNO, SALVINI: “NON CHIEDEREMO POSTI, DECIDE DRAGHI”

ROMA – “Non abbiamo chiesto né intendiamo chiedere posti. Lasciamo il professore Draghi scegliere la squadra. Semplicemente non accettiamo che altri dicano loro ‘no’ al primo partito italiano. Siamo sicuri che il professor Draghi avrà l’abilità di amalgamare e coinvolgere tutti”. Così il segretario leghista Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con Mario Draghi.

“È stata una mezz’ora di contenuti – ha detto Salvini – Su molti temi c’è condivisione: lavoro, imprese, cantieri. La nostra priorità è no all’aumento delle tasse, il sostegno alle imprese. Sul piano vaccinale siamo a disposizione, basta non ci siano gli sprechi di Arcuri. Noi non abbiamo posto veti persone o simboli, dispiace che qualcuno a sinistra dica con Salvini no. L’Italia viene prima dell’interesse personale”, ha detto ancora Salvini sottolineando: “Non abbiamo parlato né parleremo di poltrone”.

“Se c’è qualcosa che deve nascere non possiamo parlare della sua fine. Ci devono essere alcuni obiettivo condivisi, ciascuno deve rinunciare ad un pezzo di priorità per fare un tratto di strada che, non sarà lungo, insieme. Sull’immigrazione l’Ue ci chiede di difendere le frontiere non penso dunque che sia questo un tema divisivo”.

Download in PDF©