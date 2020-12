GOVERNO, SALVINI: “SURREALE CHE PAESE SIA APPESO A INCONTRO CONTE-RENZI”

ROMA – “Io non vado a cercare nessuno, se qualcuno ritenesse che vuole aiutare il centrodestra, io sono pronto, la squadra del centrodestra è pronta”. Lo dice Matteo Salvini, nel corso della presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa, in corso a Roma. “È surreale che il Paese – aggiunge – sia appeso all’incontro di domani tra Conte e Renzi, secondo me non vince nessuno, io dico chi se ne frega”.

Download in PDF©