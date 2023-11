GOVERNO SANCHEZ: MARSILIO A COMITATO UE REGIONI, “GRAVE ATTACCO ALLO STATO DI DIRITTO”

BRUXELLES – “È in corso un vero e proprio attacco allo Stato di diritto nell’Unione europea, e questo attacco sta avvenendo in Spagna, con il colpevole silenzio della Commissione europea”.

Lo ha dichiarato, questo pomeriggio a Bruxelles, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo alla sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni in qualità di presidente del Gruppo Conservatori e Riformisti europei.

Marsilio ha espresso profonda preoccupazione riguardo all’approvazione della legge di amnistia in Spagna, evidenziando che essa “mina il rispetto dello Stato di diritto e l’indipendenza del sistema giudiziario”.

Ha inoltre sottolineato che il presidente Pedro Sanchez sembra intenzionato a “cancellare reati come sedizione, malversazione, insurrezione e persino terrorismo in cambio dei sette voti necessari per mantenersi al governo”.

Marsilio ha concluso il suo intervento dichiarando: “noi Conservatori europei esprimiamo la massima solidarietà verso le migliaia di cittadini spagnoli che protestano pacificamente da giorni contro questa deriva autoritaria”.