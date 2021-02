GOVERNO: SECONDO GIORNO CONSULTAZIONE DRAGHI, SI’ DA IV, PALETTI DA LEU, M5S “VOTANO ISCRITTI”

ROMA – Secondo giorno di consultazioni per l’ex presidente della Bce Mario Draghi, incaricato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di formare un nuovo governo

Alla Camera il primo colloquio è stato con i rappresentanti del gruppo per le Autonomie del Senato. Gli incontri andranno avanti anche nel pomeriggio. Il programma della giornata prevede dopo le consultazioni con Leu, Autonomie e Italia viva, che si sono svolte in mattinata, quelle con Fratelli d’Italia, Partito democratico e Forza Italia. Domattina sono attesi Lega e Movimento 5 stelle.

Il fondatore dei 5 stelle Beppe Grillo dovrebbe far parte della delegazione M5s, si apprende in ambienti parlamentari del Movimento. La composizione della delegazione M5s – sottolineano fonti della Camera interpellate al riguardo – non è stata ancora comunicata formalmente. E ci sarà anche Davide Casaleggio “Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma – ha detto il presidente dell’associazione Rousseau e figlio del fondatore del Movimento -. Qualunque sarà lo scenario politico possibile c’è ampio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau”.

Forza Italia fa sapere che il presidente Silvio Berlusconi “non potrà partecipare oggi, suo malgrado, alle consultazioni del Presidente incaricato. Lo ha comunicato lui stesso al professor Mario Draghi, in un lungo e cordiale colloquio telefonico, nel quale gli ha espresso il suo rammarico – spiega FI -, e gli ha anticipato la posizione di Forza Italia che gli sarà illustrata nel pomeriggio dalla delegazione composta dal vicepresidente Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini”.

Sostegno incondizionato da Matteo Renzi e Italia viva, che ha provocato la crisi del secondo governo di Giuseppe Conte.

“Grazie a Mario Draghi – ha detto Renzi al termine delle consultazioni -: averlo individuato come interlocutore per formare un nuovo governo ha portato immediatamente una ventata di credibilità e fiducia nel Paese. E’ una polizza assicurativa per i nostri figli e nipoti: nessuno può negarlo. Siamo nel periodo storico in cui l’Italia avrà più soldi da spendere nella storia, e questo ci porta a dire che chi meglio di Draghi può gestire questo passaggio”. “Sosterremo il governo Draghi indipendentemente da quanti ministri tecnici e politici ci saranno”.

“Abbiamo elencato punti prioritari e fondamentali. Sono degli spartiacque, come lo è il fatto che l’alleanza Pd-M5S-Leu è strategica e deve essere una base forte che se consolidata in programmi e progetti non può essere dispersa”, ha detto Loredana De Petris di Leu, parlando di “Incompatibilità”. “Proprio perché i temi sono fondamentali, questa maggioranza è incompatibile con la presenza di forze come la Lega e le forze sovraniste della destra. Con Draghi siamo stati molto chiari”, ha concluso.

