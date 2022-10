ROMA – Un cdm per la nomina dei sottosegretari potrebbe riunirsi lunedì.

Lo si apprende da fonti di governo, secondo cui al momento un Consiglio dei ministri non è previsto per domani.

Nel governo di Mario Draghi i sottosegretari sono stati 39, nel secondo governo di Giuseppe Conte, 35. Con uno stipendio pari a quello dei parlamentare di circa 10mila euro, se il prescelto è senatore o deputato, di 10.600 euro se invece è un esterno.

In Abruzzo al ruolo di sottosegretario potrebbe ambire l’aquilano Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, ex deputato non rieletto alle ultime elezioni del 25 settembre. Il suo sarebbe tra i nomi messi sul tavolo dal leader Matteo Salvini, oggi vicepremier e con delega alle Infrastrutture. Il 46enne D’Eramo, deputato uscente, ha mancato per poco la rielezione, con la Lega che in Abruzzo ha preso l’8,3% al Senato e l’8,1% alla Camera, ed riuscita ad eleggere alla Camera il solo senatore uscente Alberto Bagnai, economista toscano.

Anche Etel Sigismondi, eletto senatore con Fratelli d’Italia, di cui è segretario regionale, potrebbe ambire al ruolo di sottosegretario. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, eletta proprio nel collegio L’Aquila Teramo, potrebbe avere un occhio di riguardo per l’Abruzzo che anche a questo giro non avrà nessun ministro. Sigismondi è stato segretario particolare del presidente della Regione Marco Marsilio, ed è marito dell’assessore comunale dell’Aquila Ersilia Lancia.

Nel ballottaggio per un posto da sottogoverno, Sigismondi è favorito, per anzianità di militanza in Fdi, rispetto al neosenatore Guido Liris, assessore regionale al Bilancio e Personale, entrato nel partito, da Forza Italia, poco prima delle elezioni regionali del 2019.