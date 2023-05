GRADIMENTO GOVERNATORI, FINA (PD): “CALO MARSILIO NON SORPRENDE, E’ TEMPO DI UNA NUOVA STAGIONE”

L’AQUILA – “La notizia della rilevazione di opinione di Swg che quantifica quello del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio tra i peggiori risultati di gradimento, rispetto ai colleghi di tutta Italia, persino in calo rispetto allo scorso anno, non ci sorprende”.

Lo dichiara in una nota il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Per Fina “il malcontento è la naturale conseguenza di una gestione amministrativa lontana dalle esigenze delle cittadine e dei cittadini, che non possono che registrare un’interpretazione tutta politica della carica, a beneficio e a supporto della forza politica di Marsilio e della presidente del Consiglio. Ma così l’Abruzzo è in secondo piano, meno di terra di conquista, e i clamorosi scivoloni amministrativi, da ultimo quello che riguarda il furto dei dati alla Asl 1, lo confermano tristemente”.

“A noi spetta una responsabilità decisiva per il futuro per l’Abruzzo, che comincia con la costruzione di un’alternativa inclusiva e convincente a questo fallimentare governo regionale, che sappia unire tutte le forze politiche e civiche che vi si oppongono. È il nostro impegno, il nostro lavoro quotidiano. È finalmente tempo di una nuova stagione”, conclude Fina.