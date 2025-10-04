GRAN FESTA A FOSSATILLO DI CAGNANO AMITERNO PER I CENTO ANNI DI NONNA IOLE

CAGNANO AMITERNO – Grande festa a Fossatillo di Cagnano Amiterno (L’Aquila) per celebrare i 100 anni di Iole Liberatore, chiamata affettuosamente da chi la conosce semplicemente “Lola”. Nata il 4 ottobre del 1925, madre di 2 figli maschi, Armando e Sante e nonna di 3 nipoti: Martina, Claudia e Federico. Una bella famiglia affettuosamente presente intorno all’incantevole nonnina. Per Cagnano Amiterno è un evento eccezionale, la simpatica signora Lola, nonostante gli anni dimostra di essere ancora in gamba, in buona salute, di buon appetito e soprattutto lucida nei suoi tanti ricordi che ha accumulato nel corso della sua lunga vita.

Madre affettuosa e premurosa con tutti i componenti della sua famiglia. Ha condiviso gran parte della sua vita con suo marito Concezio Guido Ippoliti, maestro elementare conosciuto quando insegnava a Cagnano Amiterno, scomparso alcuni anni fa, anch’egli in età molto avanzata. In tutti questi anni ha svolto la professione di casalinga e si è sempre occupata non solo delle faccende domestiche e della cura dei figli e poi dei nipoti, ma anche della gestione dell’intera famiglia e del mantenimento delle relazioni con i parenti e i compaesani. Una madre altruista come poche, che ha sempre cercato e trovato grandi soddisfazioni anche nelle piccole gioie quotidiane. Ha vissuto esclusivamente per il bene della sua famiglia, a volte, forse anche rinunciando alle sue personali aspirazioni. “Auguriamo alla signora Iole i più sinceri ed affettuosi auguri per lo straordinario traguardo raggiunto dei 100 anni”, dicono parenti e amici.