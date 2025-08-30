GRAN FINALE PERDONANZA 2025: MICHIELIN A INCONTRO STAMPA, IN FORSE GINOBLE

L’AQUILA – Nell’ultima serata del programma artistico della 731esima Perdonanza Celestiniana, concederà un’intervista alla stampa Francesca Michielin, ancora in forse Gianluca Ginoble, che potrebbe essere disponibile in serata.

È quanto comunicato dall’Ufficio stampa della Perdonanza Celestiniana a qualche ora dal gran finale alle 21.30, presso il Teatro del Perdono di Collemaggio, con il concerto “L’Aquila a un Tempo Nuovo”, diretto dal maestro Leonardo De Amicis, direttore artistico della manifestazione.

Sul palcoscenico si esibiranno big della musica italiana, oltre a Michielin e Ginoble, Antonello Venditti, Giuliano Sangiorgi, Brunori Sas, accompagnati dalla grande Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila.

Sangiorgi, Brunori Sas e Venditti non si sono resi disponibili così come gli altri artisti che si sono esibiti in questa edizione.