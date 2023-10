GRAN GUIZZA DI POPOLI: CHIESTO UN INCONTRO URGENTE, SI TEME UN CALO OCCUPAZIONALE

POPOLI- Un tavolo regionale con l’azienda Gran Guizza di Popoli, nel pescarese, per sbrogliare la matassa del bando di concessione. Lo hanno chiesto le sigle sindacali Fai Cisl e Flai Cgil che confermano le preoccupazioni per la “probabile contrazione occupazionale e la forte riduzione di investimenti aziendali sul sito di Popoli, conseguenti alla revoca del bando regionale per la concessione delle acque della Fonte Sant’Angelo”.

Diatriba sulle concessioni delle acque che, già dal 2017, crea incertezze e perplessità. “Per questo abbiamo richiesto un tavolo regionale per un confronto costruttivo e che, soprattutto, permetta risposte rapide e risolutive” commentano le organizzazioni sindacali.