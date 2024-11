GRAN GUIZZA POPOLI: MARSILIO VISITA STABILIMENTO, “IMPEGNO REGIONE A SOSTEGNO IMPRESE E COMUNITA'”

L’AQUILA – “Uno stabilimento che dà lavoro a centinaia di famiglie delle zone interne dell’Abruzzo, che d’estate raddoppia anche perché aumenta la produzione. Abbiamo lavorato in silenzio e seriamente per mettere ordine al tema delle concessioni e sono state fatte le gare, rinnovate le concessioni necessarie a consentire all’azienda di tornare ad investire, a progettare per il futuro e soprattutto a dare tranquillità e serenità ai lavoratori e a tutto il territorio. Siamo molto orgogliosi di questo e speriamo di poter accompagnare ancora ulteriori processi di crescita di questa industria all’interno del nostro territorio”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, accompagnato dai vertici aziendali, ha visitato questa mattina gli impianti produttivi dello stabilimento Gran Guizza di Popoli, realtà industriale d’eccellenza nel settore delle acque minerali.

In una nota Marsilio ricorda come “fino a qualche anno fa lo stabilimento fosse in una situazione di difficoltà, con i lavoratori che temevano per il loro futuro, concessioni che non erano state rinnovate, quindi impossibilità di programmare anche gli investimenti per crescere in un settore dove l’innovazione tecnologica la fa da padrona e non si può rimanere fermi ad attendere i tempi della burocrazia e delle amministrazioni”.

“La visita – aggiunge – ha rappresentato un momento importante per ribadire l’impegno della Regione Abruzzo nel sostenere le imprese che operano nel rispetto del territorio e della comunità locale”.

Il cavalier Enrico Zoppas, nel sottolineare la valenza strategica e innovativa dello stabilimento, il secondo per importanza dei sette stabilimenti del gruppo veneto, ha ringraziato il presidente “per il supporto che la Regione ha offerto in questi anni”.