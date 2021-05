GRAN SASSO ACQUA: DOMANI INTERRUZIONE IDRICA A COLLIMENTO, FRAZIONE DI LUCOLI

L’AQUILA – L’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa informa che nella giornata di domani, martedì 25 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 16, sarà sospesa, salvo imprevisti, l’erogazione idrica nella frazione di Collimento, nel Comune di Lucoli (L’Aquila), per lavori di manutenzione straordinaria.

“S’invitano gli utenti che non dispongono di impianto di riserva oppure autoclave a dotarsi preventivamente di un’adeguata scorta idrica. L’azienda si scusa per eventuali disagi”, si legge in una nota.