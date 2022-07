GRAN SASSO ACQUA: DOMANI MATTINA INTERRUZIONE EROGAZIONE A CARAPELLE CALVISIO

L’AQUILA – L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che in relazione a lavori di riparazione urgente sull’acquedotto di avvicinamento, dal serbatoio di accumulo all’abitato di Carapelle Calvisio, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia oraria diurna, nella giornata di domani, venerdì 22 luglio.

Per effetto dell’interruzione sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 12, salvo imprevisti, che causerà disservizio agli utenti di Carapelle Calvisio.

Non essendo stato possibile avvisare prima l’utenza per ragioni tecniche, l’azienda ha deciso di sospendere l’erogazione a partire dalle ore 9, in modo che, chi avesse particolari urgenze anche di tipo sanitario, potrà provvedere per le esigenze del caso.