L’AQUILA – L’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua – in una nota – informa che, per manutenzioni urgenti sulla rete idrica nella zona di L’Aquila zona Ovest-contrada Romani e contrada Sant’Antonio, si renderà necessario operare una interruzione dell’erogazione idrica, in fascia oraria diurna, nella giornata di giovedì 11 aprile, indicativamente dalle 9 alle 15, salvo imprevisti.