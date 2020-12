GRAN SASSO ACQUA: IL 7 DICEMBRE UFFICI CHIUSI PER L’INTERA GIORNATA

L’AQUILA – L’Ufficio amministrativo di Gran Sasso Acqua Spa informa che in coincidenza della festività dell’Immacolata Concezione, per ragioni logistiche e di correntezza delle procedure aziendali, lunedì 7 dicembre 2020 tutti gli uffici della Gran Sasso Acqua spa rimarranno chiusi per l’intera giornata. Saranno naturalmente garantite le emergenze attraverso il servizio di reperibilità.

